​В Колумбии разрешили регистрировать однополые браки

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Конституционный суд Колумбии разрешил регистрировать в стране однополые браки.

Как передает Report, об этом сообщает El Tiempo.

Отмечается, что решение было принято голосованием: шесть голосов "за" и три — "против".

Ранее суд рассмотрел заявления со стороны активистов ЛГБТ-движения и однополых пар, настаивавшие на таких же правах, как и традиционные пары.

Ожидается, что в ближайшие дни после урегулирования всех законодательных процедур нотариусы смогут официально регистрировать однополые пары по всей Колумбии.

До этого однополые браки в Колумбии могли быть зарегистрированы только как гражданский брак. Теперь же они смогут заключать официальные матримониальные союзы, которые до этого разрешались только традиционным парам.