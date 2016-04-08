​В Колумбии разрешили регистрировать однополые браки

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Конституционный суд Колумбии разрешил регистрировать в стране однополые браки.
Как передает Report, об этом сообщает El Tiempo.
Отмечается, что решение было принято голосованием: шесть голосов "за" и три — "против".
Ранее суд рассмотрел заявления со стороны активистов ЛГБТ-движения и однополых пар, настаивавшие на таких же правах, как и традиционные пары.
Ожидается, что в ближайшие дни после урегулирования всех законодательных процедур нотариусы смогут официально регистрировать однополые пары по всей Колумбии.
До этого однополые браки в Колумбии могли быть зарегистрированы только как гражданский брак. Теперь же они смогут заключать официальные матримониальные союзы, которые до этого разрешались только традиционным парам.
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