В Колумбии разбился военный вертолёт Black Hawk

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Колумбии потерпел крушение военный вертолёт Black Hawk, который выполнял операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в колумбийской армии.
Авария произошла в департаменте Каука, в результате крушения погибли четыре человека: два офицера и два унтер-офицера.
В настоящее время власти выясняют обстоятельства крушения вертолёта.
В сентябре разбился военный вертолет на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны.
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