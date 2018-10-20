В Колумбии разбился военный вертолёт Black Hawk

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Колумбии потерпел крушение военный вертолёт Black Hawk, который выполнял операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в колумбийской армии.

Авария произошла в департаменте Каука, в результате крушения погибли четыре человека: два офицера и два унтер-офицера.

В настоящее время власти выясняют обстоятельства крушения вертолёта.

В сентябре разбился военный вертолет на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны.