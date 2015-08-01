В Колумбии разбился военно-транспортный самолет, погибли 12 человек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Колумбии разбился в пятницу в департаменте Сесар. 12 военнослужащих погибли, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко скорбим в связи с авиакатастрофой, в результате которой скончались 12 героев ВВС. Наши соболезнования родственникам погибших", - заявил глава государства.

По его словам, факт крушения военно-транспортного самолета подтвердило управление гражданской авиации Колумбии. Борт опознан по регистрационному номеру FAC 261.

Как уточнила газета El Colombiano, свидетели утверждают, что самолет загорелся в воздухе и распался на три части, которые упали на землю.

На место крушения прибыли воинские части.

Власти Сесара информировали о решении оказать военным посильную помощь.