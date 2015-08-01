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    В Колумбии разбился военно-транспортный самолет, погибли 12 человек

    Свидетели утверждают, что самолет загорелся в воздухе и распался на три части

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Колумбии разбился в пятницу в департаменте Сесар. 12 военнослужащих погибли, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Глубоко скорбим в связи с авиакатастрофой, в результате которой скончались 12 героев ВВС. Наши соболезнования родственникам погибших", - заявил глава государства.

    По его словам, факт крушения военно-транспортного самолета подтвердило управление гражданской авиации Колумбии. Борт опознан по регистрационному номеру FAC 261.

    Как уточнила газета El Colombiano, свидетели утверждают, что самолет загорелся в воздухе и распался на три части, которые упали на землю.

    На место крушения прибыли воинские части.

    Власти Сесара информировали о решении оказать военным посильную помощь.

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