В Колумбии разбился учебный полицейский самолет

Учебный самолет Cessna, находящийся в собственности полиции, упал на западе Колумбии.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения погиб летный инструктор. Обучаемый получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, авария произошла на взлете. У выжившего диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести.
На месте инцидента работают полицейские и экстренные службы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Воздушное судно принадлежит авиационной полицейской школе в департаменте Чоко.