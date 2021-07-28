В Колумбии разбился учебный полицейский самолет

Учебный самолет Cessna, находящийся в собственности полиции, упал на западе Колумбии.

Учебный самолет Cessna, находящийся в собственности полиции, упал на западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения погиб летный инструктор. Обучаемый получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, авария произошла на взлете. У выжившего диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести.

На месте инцидента работают полицейские и экстренные службы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Воздушное судно принадлежит авиационной полицейской школе в департаменте Чоко.