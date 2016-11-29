При крушении пассажирского самолета в Колумбии выжили шесть человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек из 81 выжили в результате крушения самолета в Колумбии, сообщает Report со ссылкой на AFP.
По информации радиостанции 360 Radio Colombia, одним из выживших является футболист бразильского клуба "Шапекоэнсе" Алан Рушел. Он был доставлен в одну из больниц в пригороде Рионегро.
Самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. Авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон.
Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка.
Всего на борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.
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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами на борту.
Как сообщает Report, об этом передает The Washington Post.
Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина.
По данным местных СМИ, на борту находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе».
Пока остается неясным, есть ли выжившие.
Фото: Radio Colombia
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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