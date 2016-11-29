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    При крушении пассажирского самолета в Колумбии выжили шесть человек - ОБНОВЛЕНО

    Находящиеся на борту футболисты бразильского клуба Шапекоэнсе направлялись на первый финальный матч Южноамериканского кубка

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек из 81 выжили в результате крушения самолета в Колумбии, сообщает Report со ссылкой на  AFP.

    По информации радиостанции 360 Radio Colombia, одним из выживших является футболист бразильского клуба "Шапекоэнсе" Алан Рушел. Он был доставлен в одну из больниц в пригороде Рионегро. 

    Самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. Авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон.

     Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка.

    Всего на борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

    ***09:42

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами на борту.

    Как сообщает Report, об этом передает The Washington Post.

    Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина.

    По данным местных СМИ, на борту находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе».

    Пока остается неясным, есть ли выжившие.

    Фото: Radio Colombia

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