В Колумбии произошла серия землетрясений

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Серия подземных толчков магнитудой до 5,4 произошла в районе самого высокого в Колумбии вулкана Невадо дель Уила, который проснулся в середине 2000-х годов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

Первые толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в 7.32 на глубине 30 километров, вторая серия землетрясений произошла в 8.10 на той же глубине и имела магнитуду 4,4.

По сообщению колумбийского новостного портала Caracol, толчки ощущались не только в ближайших к вулкану городах, но и в Боготе.