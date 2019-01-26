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    В Колумбии произошла серия землетрясений

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Серия подземных толчков магнитудой до 5,4 произошла в районе самого высокого в Колумбии вулкана Невадо дель Уила, который проснулся в середине 2000-х годов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

    Первые толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в 7.32 на глубине 30 километров, вторая серия землетрясений произошла в 8.10 на той же глубине и имела магнитуду 4,4.

    По сообщению колумбийского новостного портала Caracol, толчки ощущались не только в ближайших к вулкану городах, но и в Боготе.

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