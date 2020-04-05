​В Колумбии произошел взрыв на шахте

По меньшей мере 11 человек стали жертвами взрыва, который произошел на одной из шахт, расположенных в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Semana.

По его данным, инцидент произошел в субботу днем на угольной шахте деревни Пуэбло Вьехо, расположенной в муниципалитете Кукунуба (столичный департамент Кундинамарка). В результате взрыва 11 шахтеров погибли на месте. Спасателям удалось вызволить из-под завалов четверых.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать выброс метана.