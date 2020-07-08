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В Колумбии продлили режим карантина

В Колумбии продлили режим карантина Власти Колумбии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение продлить режим общенационального карантина, срок действия которого истекает 15 июля
Другие страны
8 июля 2020 г. 06:57
В Колумбии продлили режим карантина

Власти Колумбии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение продлить режим общенационального карантина, срок действия которого истекает 15 июля, еще на две недели - до 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы продлеваем обязательную изоляцию до 1 августа", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам "участия в пилотных проектах по возобновлению работы ресторанов, театров и тренажерных залов".

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