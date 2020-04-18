​В Колумбии продлили меры по сдерживанию коронавируса

Президент Колумбии Иван Дуке объявил, что меры по сдерживанию COVID-19 в стране будут продлены в период после 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент заявил, что правительство рассматривает 10 мер для поддержания смягчения последствий коронавируса в стране.

Одной из них стало приостановление учебы до 30 мая. "Дети и молодежь должны быть дома, по крайней мере до 30 мая. Ни университеты, ни школы, ни детские сады, чтобы они не превратились в переносчиков", - заявил президент, выступая на радиостанции La Voz de Bogotá.

Второй названной мерой было продление до конца мая режима изоляции для людей старше 70 лет. В рамках третьей меры дома также должны будут оставаться "люди с заведомым существованием (болезней – ред.), которое делает их уязвимыми для вируса".

Четвертая и пятая меры касались продления закрытия границ и запрета на внутренние рейсы, пока не будет проведена оценка по окончании чрезвычайного положения.

В рамках шестой меры Дуке вновь заявил, что ни общественные мероприятия, ни дискотеки, ни бары пока не могут возобновить деятельность.

Седьмой мерой, инициированной правительством, была названа работа в дистанционном режиме.

В качестве восьмой меры Дуке обозначил поощрение использования масок, а девятой – работу рука об руку с местными властями для надзора над общественным транспортом из-за вероятности образования скоплений людей.

Десятой мерой, по его словам, является поддержание социального дистанцирования.