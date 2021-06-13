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В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.
Другие страны
13 июня 2021 г. 15:50
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.

Как передает Report, об этом написал в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка. Желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - отметил он.

Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada mədəndə partlayış zamanı 9 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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