В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.

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В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми. Как передает Report, об этом написал в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран. "Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка. Желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - отметил он. Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших. Подпишитесь на наш Telegram канал