В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.
Как передает Report, об этом написал в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка. Желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - отметил он.
Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших.