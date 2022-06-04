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В Колумбии при взрыве на шахте погибли не менее семи горняков

В Колумбии при взрыве на шахте погибли не менее семи горняков Не менее семи горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще восьми продолжается.
Другие страны
4 июня 2022 г. 20:39
В Колумбии при взрыве на шахте погибли не менее семи горняков

Не менее семи горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще восьми продолжается.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, власти планируют завершить поисково-спасательную операцию до конца воскресенья. Ее проведение осложняет высокая концентрация газа в шахте.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Один шахтер был доставлен в больницу с ожогами, но врачам не удалось его спасти.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada mədəndə partlayış baş verib, ölənlər var

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