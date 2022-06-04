В Колумбии при взрыве на шахте погибли не менее семи горняков

Не менее семи горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще восьми продолжается.

Не менее семи горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще восьми продолжается.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo .

По ее данным, власти планируют завершить поисково-спасательную операцию до конца воскресенья. Ее проведение осложняет высокая концентрация газа в шахте.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Один шахтер был доставлен в больницу с ожогами, но врачам не удалось его спасти.