В Колумбии при взрыве бомбы погибли 8 полицейских

Неизвестные установили бомбу на пути следования полицейской машины в колумбийском департаменте Уила.

Неизвестные установили бомбу на пути следования полицейской машины в колумбийском департаменте Уила.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил президент страны Густаво Петро.

Так, в результате взрыва погибли восемь стражей порядка.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе, Уила. Моя солидарность их семьям", - написал он в своем посте.

Глава государства назвал произошедшее "явным саботажем" работы по установлению мира в Колумбии. Ранее Петро призвал все действующие в стране вооруженные группировки отказаться от насилия и начать диалог с правительством.