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В Колумбии при взрыве бомбы погибли 8 полицейских

В Колумбии при взрыве бомбы погибли 8 полицейских Неизвестные установили бомбу на пути следования полицейской машины в колумбийском департаменте Уила.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 03:15
В Колумбии при взрыве бомбы погибли 8 полицейских

Неизвестные установили бомбу на пути следования полицейской машины в колумбийском департаменте Уила.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил президент страны Густаво Петро.

Так, в результате взрыва погибли восемь стражей порядка.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе, Уила. Моя солидарность их семьям", - написал он в своем посте.

Глава государства назвал произошедшее "явным саботажем" работы по установлению мира в Колумбии. Ранее Петро призвал все действующие в стране вооруженные группировки отказаться от насилия и начать диалог с правительством.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada bombanın partlaması nəticəsində 8 polis həlak olub

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