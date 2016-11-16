В Колумбии при подрыве полицейского грузовика пострадали 20 человек

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 19 человек получили ранения в результате подрыва полицейского грузовика в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил в среду командующий полицией города Кукута Есид Аранго.

Среди пострадавших — 17 полицейских и двое гражданских лиц, находившихся рядом с местом взрыва, отмечает мексиканский портал Excelsior. По последней информации, жизнь раненых находится вне опасности, они доставлены в госпиталь.

Аранго отметил, что нельзя исключить ответственности за это нападение со стороны повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

Власти уже объявили о вознаграждении в сумме примерно 16 тысяч долларов США за информацию о причастных к этому взрыву.