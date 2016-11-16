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    В Колумбии при подрыве полицейского грузовика пострадали 20 человек

    Жизнь раненых находится вне опасности

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 19 человек получили ранения в результате подрыва полицейского грузовика в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сообщил в среду командующий полицией города Кукута Есид Аранго.

    Среди пострадавших — 17 полицейских и двое гражданских лиц, находившихся рядом с местом взрыва, отмечает мексиканский портал Excelsior. По последней информации, жизнь раненых находится вне опасности, они доставлены в госпиталь.

    Аранго отметил, что нельзя исключить ответственности за это нападение со стороны повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

    Власти уже объявили о вознаграждении в сумме примерно 16 тысяч долларов США за информацию о причастных к этому взрыву.

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