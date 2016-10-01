В Колумбии при падении самолета погибли три человека

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Три человека, включая полугодовалую девочку, погибли в пятницу в результате падения небольшого самолета в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь правительства города Медельин Сантьяго Гомес.

По его данным, самолет упал после вылета из аэропорта Медельина в сельской местности. Еще восемь человек на его борту получили ранения.

"Мы знаем, что самолет пытался предпринять экстренную посадку недалеко от Сан-Антонио-де-Прадо", — приводит портал El Colombiano слова начальника службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонильи.

Власти начали расследование, пострадавшим оказана помощь и они доставлены в госпитали.