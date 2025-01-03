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В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли 13 человек

В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва на юге Колумбии.
Другие страны
3 января 2025 г. 23:44
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва на юге Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила министр транспорта Мария Констанца Гарсия в соцсети Х.

"К настоящему моменту власти сообщили о 13 погибших, а также о 18 пострадавших и 1 пассажире без травм. Пострадавшие были доставлены в больницы города Пасто", - написала она.

Автобус направлялся из города Кали в населенный пункт Ипиалес, расположенный на границе с Эквадором. Местные СМИ со ссылкой на спасателей сообщают, что транспортное средство, по предварительным данным, было неисправно, в результате чего водитель не справился с управлением, и автобус сорвался с высоты.

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