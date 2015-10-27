​В Колумбии при нападении боевиков погибли 11 военных и полицейский

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Колумбии 11 солдат и полицейский погибли в понедельник при нападении боевиков "Армии национального освобождения" (АНО), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило министерство обороны страны, еще три человека ранены, шестеро числятся пропавшими без вести.

"В результате атаки боевиков АНО в муниципии Гуикан (департамент Бояка) убито 11 военнослужащих сухопутных сил и один патрульный полиции, трое получили тяжелые ранения. Числятся пропавшими еще двое военных, патрульный национальной полиции, двое членов местной избирательной комиссии и один местный житель", - сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, военнослужащие обеспечивали охрану бюллетеней с избирательного участка муниципии Гуикан, где преобладает индейское население. Нападение боевиков произошло в тот момент, когда солдаты выдвинулись в столицу департамента.