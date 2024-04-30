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В Колумбии при крушении вертолета при операции против наркокартеля погибли девять военных

В Колумбии при крушении вертолета при операции против наркокартеля погибли девять военных Девять военных погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, который снабжал правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны "Клан залива".
Другие страны
30 апреля 2024 г. 04:55
В Колумбии при крушении вертолета при операции против наркокартеля погибли девять военных

Девять военных погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, который снабжал правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны "Клан залива".

Как передает Report, об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.

"Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении правительственных войск на юге департамента Боливар в их операции против наркокартеля "Клан залива", - отметил Петро.

"Клан залива" является известной колумбийской преступной группировкой, в настоящее время - крупнейшим наркокартелем страны и активно участвует во внутреннем вооруженном конфликте, который продолжается в Колумбии много лет.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada helikopter qəzaya uğrayıb, doqquz əsgər ölüb

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