В Колумбии предотвратили теракт у церкви

Колумбийская полиция предотвратила теракт в городе Кали на западе страны.
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"Благодаря своевременным действиям полиции сегодня утром нам удалось предотвратить предполагаемый теракт в районе Эль-Вальядо в городе Кали. Это четвертая попытка совершения теракта в этом году", - сказал он.
Автомобиль со взрывным устройством был обнаружен у церкви, расположенной рядом с медпунктом и полицейским участком. Эдер сообщил, что власти предлагают вознаграждение в размере до $24 тыс. за информацию, которая может помочь поймать ответственных за организацию теракта.
C 21 октября по 1 ноября в Кали пройдет 16-я конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии.