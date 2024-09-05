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В Колумбии предотвратили теракт у церкви

В Колумбии предотвратили теракт у церкви Колумбийская полиция предотвратила теракт в городе Кали на западе страны.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 04:16
В Колумбии предотвратили теракт у церкви

Колумбийская полиция предотвратила теракт в городе Кали на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Алехандро Эдер в видеообращении на официальной странице в X.

"Благодаря своевременным действиям полиции сегодня утром нам удалось предотвратить предполагаемый теракт в районе Эль-Вальядо в городе Кали. Это четвертая попытка совершения теракта в этом году", - сказал он.

Автомобиль со взрывным устройством был обнаружен у церкви, расположенной рядом с медпунктом и полицейским участком. Эдер сообщил, что власти предлагают вознаграждение в размере до $24 тыс. за информацию, которая может помочь поймать ответственных за организацию теракта.

C 21 октября по 1 ноября в Кали пройдет 16-я конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

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