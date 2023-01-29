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В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина

В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина В 2022 году правоохранителями в Колумбии было изъято больше кокаина, чем в любой другой год за всю историю наблюдений.
Другие страны
29 января 2023 г. 09:21
В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина

В 2022 году правоохранителями в Колумбии было изъято больше кокаина, чем в любой другой год за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по итогам 2022 года силы безопасности изъяли 671 тонну наркотиков, что превышает показатель 2021 года примерно на 1,7 тонны. В 2020 и 2019 годах полиция и спецслужбы изымали 505 и 428 тонн кокаина соответственно.

"Необходимо бороться с незаконными доходами от незаконного оборота наркотиков, которые порождают зло в нашей стране", - заявил министр обороны Иван Веласкес.

Данные показали, что в провинциях Нарино, Боливар и Валье-дель-Каука было произведено наибольшее количество изъятий в прошлом году.

Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 тысяч человек, а миллионы стали перемещенными лицами.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya polisi ötən il rekord miqdarda kokain müsadirə edib

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