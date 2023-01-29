В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина

В 2022 году правоохранителями в Колумбии было изъято больше кокаина, чем в любой другой год за всю историю наблюдений.
Как передает Report со ссылкой на
"Необходимо бороться с незаконными доходами от незаконного оборота наркотиков, которые порождают зло в нашей стране", - заявил министр обороны Иван Веласкес.
Данные показали, что в провинциях Нарино, Боливар и Валье-дель-Каука было произведено наибольшее количество изъятий в прошлом году.
Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 тысяч человек, а миллионы стали перемещенными лицами.