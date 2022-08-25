О нас

В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел в преддверии визита президента

В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел в преддверии визита президента Около колумбийского города Сан-Пабло неизвестные открыли огонь по правительственному кортежу, который направлялся в регион для подготовки к визиту нового президента Колумбии Густаво Петро в муниципалитет Эль-Тарра.
Другие страны
25 августа 2022 г. 08:58
В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел в преддверии визита президента

Около колумбийского города Сан-Пабло неизвестные открыли огонь по правительственному кортежу, который направлялся в регион для подготовки к визиту нового президента Колумбии Густаво Петро в муниципалитет Эль-Тарра.

Как сообщает Report, инцидент произошел при проезде чиновников через незаконный блокпост.

"Кортеж проигнорировал знак "стоп", из-за чего его обстреляли. Власти, национальное подразделения по обеспечению охраны и министерство обороны занимаются ситуацией", - заявили в пресс-службе администрации президента Колумбии.

Как отмечается, в результате инцидента водитель одного из автомобилей правительственного кортежа был захвачен неизвестными, но затем отпущен. При этом, по данным агентства, атаку могли совершить члены незаконного вооруженного формирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi