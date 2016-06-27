​В Колумбии потеряли связь с вертолетом с 16 солдатами

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Колумбийская армия сообщила о потере связи с вертолетом, на борту которого находятся 16 военных.

По сообщениям Report со ссылкой на ББС, как заявляет командование армии, вероятно, вертолет потерпел крушение.

Спасатели пытаются выяснить местонахождение вертолета, который летел над территорией департамента Толима в западной части страны.

Сообщается, что вертолет возвращался после выполнения задания на западе страны у тихоокеанского побережья.