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В Колумбии потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие и раненые

В Колумбии потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие и раненые В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 02:30
В Колумбии потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие и раненые

В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Caracol.

Из семи человек на борту выжили трое, их госпитализировали. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко

"Трое военнослужащих, которые получили ранения, переведены в медицинские центры", - уточняется на сайте радиостанции.

Многоцелевой вертолет Black Hawk американского производство впервые поступил на вооружение колумбийской армии в 1987 году. В настоящее время он используется для эвакуации раненых, в поисково-спасательных и специальных операциях.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada helikopter qəzası baş verib, ölənlər və yaralılar var

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