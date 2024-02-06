В Колумбии потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие и раненые

В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой.

В Колумбии вертолет Black Hawk десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение на границе с Панамой.

Как передает Report , об этом сообщает радиостанция Caracol.

Из семи человек на борту выжили трое, их госпитализировали. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко

"Трое военнослужащих, которые получили ранения, переведены в медицинские центры", - уточняется на сайте радиостанции.

Многоцелевой вертолет Black Hawk американского производство впервые поступил на вооружение колумбийской армии в 1987 году. В настоящее время он используется для эвакуации раненых, в поисково-спасательных и специальных операциях.