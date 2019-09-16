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В Колумбии погибли семь человек в результате падения небольшого самолета - ФОТО - ВИДЕО

​В Колумбии погибли семь человек в результате падения небольшого самол

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта в районе города Попаян в Колумбии.

Как передает Report, со ссылкой на издание El Tiempo, всего на борту были девять человек, двое пострадавших доставлены в больницу.

Трагедия произошла днём в воскресенье, через несколько минут после взлета. 

Предположительно, причиной аварии стала поломка воздушного судна.

Судя по фотографиям, размещенным в издании, самолёт упал в районе построек. На месте трагедии находятся власти, чтобы оценить ситуацию.

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