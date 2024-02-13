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В Колумбии объявили режим ЧС в тюрьмах из-за участившихся покушений на охранников

В Колумбии объявили режим ЧС в тюрьмах из-за участившихся покушений на охранников Власти Колумбии ввели чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны из-за участившихся покушений на сотрудников тюрем.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 06:39
В Колумбии объявили режим ЧС в тюрьмах из-за участившихся покушений на охранников

Власти Колумбии ввели чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны из-за участившихся покушений на сотрудников тюрем.

Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции и права страны Нестор Осуна на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовали на странице ведомства в X (ранее Twitter).

"Мы объявили режим чрезвычайной ситуации в пенитенциарной системе на территории всей страны. Этот режим ЧС отчасти связан с ростом угроз в отношении сотрудников Национального пенитенциарного и тюремного института и убийствами охранников, которые произошли за последние несколько дней в различных районах страны", - говорится в публикации.

Осуна также признал участившиеся случаи вымогательства в тюрьмах. "Цель этого режима ЧС заключается в защите жизней охранников и обеспечении условий для их спокойной работы, а также усилении мер по борьбе с вымогательствами", - добавил министр. Одной из мер станет блокировка сигнала мобильной связи рядом с тюрьмами.

За последние недели в Колумбии произошло несколько покушений на сотрудников пенитенциарной службы вне стен тюрем.

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