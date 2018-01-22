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    В Колумбии неизвестные убили семь человек в баре

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вооруженные неизвестные открыли огонь в баре на севере Колумбии и убили семь человек.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция W со ссылкой на начальника полиции департамента Антьокия полковника Карлоса Маурисио Сьерра Ниньо.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером в муниципалитете Ярумаль. Группа вооруженных людей зашла в бар La Margarita и начала стрелять по находившимся в помещении людям. По словам начальника полиции, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и пытаются установить возможные мотивы стрелявших.

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