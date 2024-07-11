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В Колумбии неизвестные обстреляли автомобиль вице-президента

В Колумбии неизвестные обстреляли автомобиль вице-президента Автомобиль, на котором обычно передвигается вице-президент Колумбии Франсия Маркес, подвергся обстрелу на западе страны.
Другие страны
11 июля 2024 г. 04:48
В Колумбии неизвестные обстреляли автомобиль вице-президента

Автомобиль, на котором обычно передвигается вице-президент Колумбии Франсия Маркес, подвергся обстрелу на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении колумбийского вице-президента.

"Моя охрана сообщила мне, что главный автомобиль из кортежа вице-президента, на котором я обычно передвигаюсь, был поражен снарядом, выпущенным, судя по всему, из винтовки", - заявила Маркес. Она добавила, что в момент инцидента не находилась внутри автомобиля, а в результате нападения никто не пострадал.

По словам колумбийского вице-президента, ЧП произошло после того, как она покинула муниципалитет Суарес в департаменте Каука на западе страны, где находилась с рабочим визитом.

"Я со всей настойчивостью прошу вооруженные группы сложить оружие и позволить Кауке жить в мире", - резюмировала Маркес.

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