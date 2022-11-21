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В Колумбии небольшой самолет упал на жилой район

В Колумбии небольшой самолет упал на жилой район Небольшой самолет в понедельник разбился в жилой застройке Медельина, крупного города на северо-западе Колумбии.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 22:18

Небольшой самолет в понедельник разбился в жилой застройке Медельина, крупного города на северо-западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter городская спасательная служба.

"Самолет... упал на жилой район Белен-Росалес, в настоящее время пожарные работают на месте происшествия, информации о жертвах пока нет", - говорится в записи. Речь идет о двухмоторном самолете марки Piper, который выполнял рейс в департамент Чоко. На его борту находились шестеро пассажиров и двое членов экипажа. На фотографиях с места падения самолета видно, что он полностью разрушился и сгорел, а здание, на которое он упал, получило сильные повреждения.

По данным мэра Медельина Даниэля Кинтеро, на взлете у самолета отказал один из двигателей, после чего ему не удалось вернуться в аэропорт вылета в районе города.

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