В Колумбии небольшой самолет упал на жилой район

Небольшой самолет в понедельник разбился в жилой застройке Медельина, крупного города на северо-западе Колумбии.

Небольшой самолет в понедельник разбился в жилой застройке Медельина, крупного города на северо-западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter городская спасательная служба.

"Самолет... упал на жилой район Белен-Росалес, в настоящее время пожарные работают на месте происшествия, информации о жертвах пока нет", - говорится в записи. Речь идет о двухмоторном самолете марки Piper, который выполнял рейс в департамент Чоко. На его борту находились шестеро пассажиров и двое членов экипажа. На фотографиях с места падения самолета видно, что он полностью разрушился и сгорел, а здание, на которое он упал, получило сильные повреждения.

По данным мэра Медельина Даниэля Кинтеро, на взлете у самолета отказал один из двигателей, после чего ему не удалось вернуться в аэропорт вылета в районе города.