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В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса

В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с ограждением на западе Колумбии.
Другие страны
25 мая 2025 г. 06:53
В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с ограждением на западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Университет Александра фон Гумбольдта, в котором учились жертвы ДТП.

"В автобусе ехали 22 студента, два преподавателя и сотрудник отдела связи нашего учреждения", - сказал ректор университета Диего Харамильо Лопес в обращении, которое было опубликовано на странице вуза в Instagram.

Университет опубликовал список погибших, среди которых семь студентов и три сотрудника вуза. По данным телеканала Caracol, жертвами ДТП стали восемь учащихся.

Автобус, на котором студенты возвращались с практики, врезался в ограждение моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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