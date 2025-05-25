В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с ограждением на западе Колумбии.
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"В автобусе ехали 22 студента, два преподавателя и сотрудник отдела связи нашего учреждения", - сказал ректор университета Диего Харамильо Лопес в обращении, которое было опубликовано на странице вуза в Instagram.
Университет опубликовал список погибших, среди которых семь студентов и три сотрудника вуза. По данным телеканала Caracol, жертвами ДТП стали восемь учащихся.
Автобус, на котором студенты возвращались с практики, врезался в ограждение моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.