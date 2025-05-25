В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса

В Колумбии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием студенческого автобуса

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с ограждением на западе Колумбии.

https://images.report.az/photo/4557ba21-6db5-3115-b9ff-334c5e713590.jpg https://images.report.az/photo/4557ba21-6db5-3115-b9ff-334c5e713590.jpg