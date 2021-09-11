В Колумбии нападение повстанцев на границе, погибли пятеро военных

Пять колумбийских военных погибли, шесть пострадали в результате нападения членов леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) на границе с Венесуэлой.
"Во время военной операции, целью которой была защита жителей в муниципалитете Араукита, (департамент) Араука, наше подразделение было атаковано преступниками из вооруженной организованной группировки АНО с использованием взрывных устройств, винтовок и пулеметов. Пятеро военных были убиты, шестеро ранено", - говорится в сообщении.
Президент Колумбии Иван Дуке в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью военных. По его мнению, нападение "было спланировано с территории Венесуэлы".