В Колумбии на человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Авиаинженер из Колумбии, работавший на месте крушения вертолета, погиб, когда еще один летательный аппарат упал прямо на него.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Independent.

На появившихся в Сети кадрах падения видно, как вертолет зависает над местом крушения, при этом на обломки упавшего воздушного судна забирается один человек, а другой подает сигнал пилотам, подняв руки вверх.

Внезапно вертолет, находящийся в воздухе, теряет управление и падает прямо на них. По словам представителей местных правоохранительных органов, причиной падения стала техническая неисправность.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, его жертвой стал начальник службы технического обслуживания компании Helifly Иван Андрес Лопес Лондоньо. Кроме него, в результате происшествия никто не пострадал.