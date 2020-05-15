Наверх

В Колумбии ликвидирован один из лидеров террористической организации

​В Колумбии ликвидирован один из лидеров террористической организации

Колумбийские военные ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения Армия национального освобождения (ELN).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны страны.

"Один из лидеров ELN, известный как "Мочо Тьерро", был ликвидирован на юге штата Боливар. В ходе операции были убиты еще три члена этой террористической операции", - говорится в заявлении военного ведомства в Twitter. Террорист возглавлял фронт ELN в регионе.

Местная газета Tiempo пишет, что лагерь Мочо Тьерро был обнаружен военной разведкой, после чего колумбийские ВВС нанесли удар по объекту.

Как сообщает радиостанция Caracol, власти предлагали 630 миллионов песо (около 160 тысяч долларов США) за информацию о местонахождении террориста, причастного к убийствам военных и полицейских. Отмечается, что долгое время ему удавалось скрываться с помощью системы подземных тоннелей. В 1999 году он участвовал в захвате пассажирского самолета.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!