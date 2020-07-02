В Колумбии коронавирусом заразились более 100 тыс. человек

В Колумбии коронавирусом заразились более 100 тыс. человек

Число заболевших COVID-19 в Колумбии выросло до 102 009, за последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая.

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Число заболевших COVID-19 в Колумбии выросло до 102 009, за последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны. В стране выздоровели 43 407 пациентов, из них за последние сутки 1 334 человека. Всего скончались 3 470 пациентов (за 24 часа - 136). Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.