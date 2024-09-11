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В Колумбии из-за конфликта между вооруженными группировками убили 12 человек

В Колумбии из-за конфликта между вооруженными группировками убили 12 человек Двенадцать человек были найдены мертвыми на западе Колумбии в зоне, где орудуют несколько вооруженных группировок.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 04:19
В Колумбии из-за конфликта между вооруженными группировками убили 12 человек

Двенадцать человек были найдены мертвыми на западе Колумбии в зоне, где орудуют несколько вооруженных группировок.

Как передает Report, об этом сообщила неправительственная организация Indepaz, занимающаяся мониторингом ситуации в зонах присутствия повстанцев, боевиков и наркоторговцев.

"В сельской местности муниципалитета Лопес-де-Микай в департаменте Каука произошла расправа, в результате которой убиты пять женщин и семь мужчин", - сообщила организация.

По данным Вооруженных сил Колумбии, речь идет о конфликте между членами вооруженной группировки, созданной членами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) под руководством Ивана Мордиско. "Известно о предположительных разногласиях в вопросе контроля над оборотом наркотиков", - приводит журнал Semana слова командующего вооруженными силами Франсиско Кубидес. По его словам, убитые были одеты в гражданское и безоружны.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada silahlı qruplaşmalar arasında münaqişədə 12 nəfər öldürülüb

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