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В Колумбии из-за феномена Эль-Ниньо на год ввели режим ЧС

В Колумбии из-за феномена Эль-Ниньо на год ввели режим ЧС Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о введении на год режима чрезвычайной ситуации из-за климатического феномена Эль-Ниньо.
Другие страны
30 января 2024 г. 03:47
В Колумбии из-за феномена Эль-Ниньо на год ввели режим ЧС

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о введении на год режима чрезвычайной ситуации из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Для надлежащего противодействия последствиям феномена Эль-Ниньо президент Густаво Петро подписал указ, который объявляет режим национального бедствия на территории всей страны", - говорится в заявлении, опубликованном в X.

Администрация президента уточняет, что срок действия указа - 12 месяцев. Эта мера позволяет выделить дополнительные бюджетные средства для устранения последствий стихии.

На прошлой неделе Петро сказал, что Колумбия намерена обратиться за помощью в тушении лесных пожаров к ООН. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями на 26 января, огнем за последние месяцы было затронуто более 17 тыс. га.

В регионе уже несколько месяцев фиксируется аномально жаркая погода. По мнению ученых, на засуху оказал влияние необычно активный в этом сезоне климатический феномен Эль-Ниньо.

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