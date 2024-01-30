В Колумбии из-за феномена Эль-Ниньо на год ввели режим ЧС

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о введении на год режима чрезвычайной ситуации из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о введении на год режима чрезвычайной ситуации из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Для надлежащего противодействия последствиям феномена Эль-Ниньо президент Густаво Петро подписал указ, который объявляет режим национального бедствия на территории всей страны", - говорится в заявлении, опубликованном в X.

Администрация президента уточняет, что срок действия указа - 12 месяцев. Эта мера позволяет выделить дополнительные бюджетные средства для устранения последствий стихии.

На прошлой неделе Петро сказал, что Колумбия намерена обратиться за помощью в тушении лесных пожаров к ООН. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями на 26 января, огнем за последние месяцы было затронуто более 17 тыс. га.

В регионе уже несколько месяцев фиксируется аномально жаркая погода. По мнению ученых, на засуху оказал влияние необычно активный в этом сезоне климатический феномен Эль-Ниньо.