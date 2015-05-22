В Колумбии хоронят жертв оползня

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Массовые похороны проходят в Колумбии, где в понедельник в результате оползня погибли по меньшей мере 84 человека.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что тысячи жителей Сальгара на северо-западе страны собрались у главной церкви города, чтобы проститься с погибшими.

Число жертв может вырасти, спасательные работы в пострадавшем от стихийного бедствия регионе все еще продолжаются.

Причиной оползня называют продолжавшиеся несколько дней проливные дожди, которые привели к тому, что река Либориана в провинции Антьокия вышла из берегов.