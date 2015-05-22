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    В Колумбии хоронят жертв оползня

    В результате оползня погибли по меньшей мере 84 человека

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Массовые похороны проходят в Колумбии, где в понедельник в результате оползня погибли по меньшей мере 84 человека.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что тысячи жителей Сальгара на северо-западе страны собрались у главной церкви города, чтобы проститься с погибшими.

    Число жертв может вырасти, спасательные работы в пострадавшем от стихийного бедствия регионе все еще продолжаются.

    Причиной оползня называют продолжавшиеся несколько дней проливные дожди, которые привели к тому, что река Либориана в провинции Антьокия вышла из берегов.

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