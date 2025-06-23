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В Колумбии гражданские похитили почти 60 военнослужащих

В Колумбии гражданские похитили почти 60 военнослужащих В Колумбии гражданские похитили почти 60 военнослужащих
Другие страны
23 июня 2025 г. 11:43
В Колумбии гражданские похитили почти 60 военнослужащих

Десятки солдат были похищены мирными жителями в районе каньона Микай на юго-западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в течение двух дней были похищены 57 солдат и четыре унтер-офицера.

Мирные жители действуют под давлением диссидентов из повстанческой группировки ФАРК (революционные вооруженные силы Колумбии), которая заключила мирное соглашение с правительством в 2016 году.

По данным местных СМИ, заказчиком похищений могла быть повстанческая группировка EMC — крупнейшее ответвление ФАРК.

Напомним, что каньон Микей используется для транспортировки кокаина в тихоокеанские порты, откуда наркотики нелегально переправляются в другие страны.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada 60-a yaxın hərbçi oğurlanıb

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