​В Колумбии два человека погибли при крушении самолета

По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил директор по гражданской обороне департамента Толима, где произошел инцидент, майор Луис Фернандо Велес.

"Спасательные агентства и полиция уже прибыли в зону аварии, и согласно первым заявлениям, которые нам дают наши люди, есть двое погибших. Мы пытаемся узнать, есть ли выжившие или, к сожалению, только те двое были единственными пассажирами", - заявил он, слова которого приводит радиостанция La FM.

Радиостанция отмечает, что власти уже начали расследование причин трагедии. Также выясняется маршрут полета упавшего самолета.