В Колумбии число раненых в результате теракта у полицейской части выросло до 10

Не менее 10 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля вблизи отделения полиции в департаменте Валье-дель-Каука на западе Колумбии. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Не менее 10 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля вблизи отделения полиции в департаменте Валье-дель-Каука на западе Колумбии. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава муниципалитета Хамунди Андрес Фелипе Рамирес в социальной сети X (ранее Twitter).

"10 человек ранены, один из них - серьезно. Повреждено два частных автомобиля и пять зданий. Пострадавшие находятся на лечении в муниципальной больнице Пилото", - говорится в сообщении. Ранее Министерство национальной обороны Колумбии заявило, что среди сотрудников полиции раненых нет.

Теракт произошел в среду у полицейского участка в департаменте Каука, минимум два человека погибли. Президент страны Густаво Петро возложил ответственность за теракт на вооруженную группировку "Центральное командование", созданную бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Во вторник правительство Колумбии и "Центральное командование" заявили, что 8 октября начинают мирные переговоры. Согласно совместному заявлению, после начала диалога в действие вступит соглашение о временном прекращении огня.