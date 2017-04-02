В Колумбии число погибших при сходе селевого потока превысило 150 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 154.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

Ранее сообщалось о 127 жертвах. Также, по данным местного Красного Креста, еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.