В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет

Восемь полицейских погибли, еще восемь пострадали в результате крушения вертолета, который был сбит членами вооруженной группировки "Центральное командование" на севере Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Густаво Петро в соцсети X.

"Мы с сожалением сообщаем о гибели восьми полицейских, находившихся в вертолете, который перевозил сотрудников для выполнения задачи по уничтожению посевов коки в муниципалитете Амальфи. Восемь полицейских пострадали", - написал он.

По словам президента, ответственность за крушение вертолета несет "так называемый 36-й фронт "Центрального командования", орудующий в департаменте Антиокия. Как сообщил губернатор региона Андрес Хулиан, воздушное средство было сбито дроном.