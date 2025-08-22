В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 02:14
Восемь полицейских погибли, еще восемь пострадали в результате крушения вертолета, который был сбит членами вооруженной группировки "Центральное командование" на севере Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Густаво Петро в соцсети X.

"Мы с сожалением сообщаем о гибели восьми полицейских, находившихся в вертолете, который перевозил сотрудников для выполнения задачи по уничтожению посевов коки в муниципалитете Амальфи. Восемь полицейских пострадали", - написал он.

По словам президента, ответственность за крушение вертолета несет "так называемый 36-й фронт "Центрального командования", орудующий в департаменте Антиокия. Как сообщил губернатор региона Андрес Хулиан, воздушное средство было сбито дроном.

