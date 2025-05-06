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В Колумбии арестовали пару, перевозившую шесть обезьян в нижнем белье

В Колумбии арестовали пару, перевозившую шесть обезьян в нижнем белье В Колумбии была поймана пара, которая пыталась вывезти из страны шесть детенышей обезьян, спрятанных в нижнем белье.
Другие страны
6 мая 2025 г. 17:27
В Колумбии арестовали пару, перевозившую шесть обезьян в нижнем белье

В Колумбии была поймана пара, которая пыталась вывезти из страны шесть детенышей обезьян, спрятанных в нижнем белье.

Как передает Report, об этом пишет Daily Star.

В аэропорту имени Хосе Марии Кордовы в Колумбии задержали мужчину и женщину, которые пытались провезти шесть детенышей обезьян, спрятанных в нижнем белье. Инцидент произошел 3 мая, когда сотрудники службы безопасности обнаружили животных во время досмотра.

Среди изъятых приматов были два белоплечих капуцина и четыре хлопковых тамарина – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Животные были срочно доставлены в Центр по уходу и оценке диких животных Корнер для медицинского обследования и реабилитации.

По данным колумбийских властей, обезьяны находились под воздействием седативных препаратов. У них были обнаружены признаки обезвоживания, недоедания и следы жестокого обращения. Приматов завернули в тканевые мешки и спрятали между ног, что усугубило их состояние.

Пара, чья национальность пока не разглашается, направлялась в Доминиканскую Республику. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, незаконной торговле дикими видами и эксплуатации природных ресурсов.

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