В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса

Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса.

Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на главу здравоохранения округа Элберт Вуэйна Смита.

По его словам, второй случай зарегистрирован там же, где и первый накануне, - в городе Симла. Оба заразившихся работали в одном месте, сейчас они на изоляции. Они работали в социальном учреждении "Общество добрых самаритян", где проживают 25 постояльцев. Там в течение двух с половиной последних недель наблюдается вспышка коронавируса. В результате уже скончались два человека 93 и 88 лет.