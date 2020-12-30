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В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса

В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 18:53
В Колорадо выявили второй случай британского штамма коронавируса

Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на главу здравоохранения округа Элберт Вуэйна Смита.

По его словам, второй случай зарегистрирован там же, где и первый накануне, - в городе Симла. Оба заразившихся работали в одном месте, сейчас они на изоляции. Они работали в социальном учреждении "Общество добрых самаритян", где проживают 25 постояльцев. Там в течение двух с половиной последних недель наблюдается вспышка коронавируса. В результате уже скончались два человека 93 и 88 лет.

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