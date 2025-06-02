О нас

В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля

В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо).
Другие страны
2 июня 2025 г. 04:16
В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля

Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, неизвестный бросил в демонстрантов несколько бутылок с зажигательной смесью. Полиция эвакуировала несколько кварталов вблизи места происшествия. Точное число пострадавших и информация о состоянии их здоровья не приводятся.

Директор Федерального бюро расследований Кэш Пател назвал случившееся "террористической атакой" и сообщил, что агенты его ведомства и сотрудники местных правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого.

"Подозреваемый был задержан. Его личность еще не была установлена. Он получил легкие травмы и был направлен в больницу", - сказал на пресс-конференции начальник местного отделения полиции Стивен Редферн, трансляция велась на странице полицейского управления в соцсети X.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də İsraili dəstəkləyənlərə bir neçə molotov kokteyli atılıb

Другие новости из категории

Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ
Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ
2 июня 2025 г. 05:09
На выборах президента Польши сменился лидер
На выборах президента Польши сменился лидер
2 июня 2025 г. 04:21
В Украине раскрыли детали представленного России меморандума
В Украине раскрыли детали представленного России меморандума
2 июня 2025 г. 03:16
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе
2 июня 2025 г. 01:58
Рубио и Лавров обсудили мирные переговоры между Москвой и Киевом
Рубио и Лавров обсудили мирные переговоры между Москвой и Киевом
2 июня 2025 г. 01:29
Премьер-министр Судана распустил правительство
Премьер-министр Судана распустил правительство
2 июня 2025 г. 01:13
В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке
В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке
2 июня 2025 г. 00:40
Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР
Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР
1 июня 2025 г. 23:06
В Гамбурге задержали подозреваемого в поджоге больницы 72-летнего мужчину
В Гамбурге задержали подозреваемого в поджоге больницы 72-летнего мужчину
1 июня 2025 г. 22:13
СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации
СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации
1 июня 2025 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi