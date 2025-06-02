В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля

Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо).

Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, неизвестный бросил в демонстрантов несколько бутылок с зажигательной смесью. Полиция эвакуировала несколько кварталов вблизи места происшествия. Точное число пострадавших и информация о состоянии их здоровья не приводятся.

Директор Федерального бюро расследований Кэш Пател назвал случившееся "террористической атакой" и сообщил, что агенты его ведомства и сотрудники местных правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого.

"Подозреваемый был задержан. Его личность еще не была установлена. Он получил легкие травмы и был направлен в больницу", - сказал на пресс-конференции начальник местного отделения полиции Стивен Редферн, трансляция велась на странице полицейского управления в соцсети X.