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В Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

В Колизее произошел третий случай вандализма за месяц В римском Колизее задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника свои инициалы.
Другие страны
16 июля 2023 г. 15:13
В Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

В римском Колизее задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника свои инициалы.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский канал RAI News 24.

Уточняется, что это уже третий случай подобного вандализма за последний месяц в античном амфитеатре династии Флавиев I века н.э.

Канал напоминает, что только в пятницу на территории археологического памятника в центре Рима была задержана молодая туристка из Швейцарии, которую один из гидов застал за тем, что она выцарапывала свои инициалы.

Лишь две недели назад в СМИ писали о молодом туристе болгарского происхождения, приехавшем из Великобритании, который нацарапал на древней стене свое имя и своей девушки. За подобное преступление вандализма в Италии предусмотрен штраф до €15 тыс.

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