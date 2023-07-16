В Колизее произошел третий случай вандализма за месяц

В римском Колизее задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника свои инициалы.

В римском Колизее задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника свои инициалы.

Как передает Report , об этом сообщает итальянский канал RAI News 24.

Уточняется, что это уже третий случай подобного вандализма за последний месяц в античном амфитеатре династии Флавиев I века н.э.

Канал напоминает, что только в пятницу на территории археологического памятника в центре Рима была задержана молодая туристка из Швейцарии, которую один из гидов застал за тем, что она выцарапывала свои инициалы.

Лишь две недели назад в СМИ писали о молодом туристе болгарского происхождения, приехавшем из Великобритании, который нацарапал на древней стене свое имя и своей девушки. За подобное преступление вандализма в Италии предусмотрен штраф до €15 тыс.