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В "колеблющихся" штатах США поддержка Трампа и Харрис примерно равна

В "колеблющихся" штатах США поддержка Трампа и Харрис примерно равна Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В семи колеблющихся штатах электоральный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис примерно одинаков, показал опрос Morning Consult, проведенного по заказу Bloomberg.
Другие страны
24 октября 2024 г. 19:00
В колеблющихся штатах США поддержка Трампа и Харрис примерно равна

В семи колеблющихся штатах электоральный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис примерно одинаков.

Как передает Report, это показал опрос Morning Consult, проведенного по заказу Bloomberg.

Отмечается, что социологи с 16 по 20 октября опросили 5308 зарегистрированных избирателей из штатов Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Погрешность исследования составила один процентный пункт.

Согласно результатам, за Харрис готовы проголосовать 49,1% респондентов, за Трампа - 48,5%.

По данным опроса, в штате Аризона Харрис лидирует с 49,1% голосов, у Трампа 48,8%. В Пенсильвании у Харрис 50%, у Трампа - 48,2%. В Мичигане у Харрис - 49,6%, у Трампа - 46,5%. В Неваде Харрис также лидирует с небольшим отрывом: 48,8% голосов опрошенных, против 48,3%.

В Джорджии у Трампа 49,9%, у Харрис - 48,4%. Экс-президент также пользуется большей популярностью у респондентов из Северной Каролины (49,6% против 48,5%) и Висконсина (48,3% опрошенных высказались за Трампа, 48% - за Харрис).

Напомним, что в США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

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