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В КНР заявили о решительных мерах для защиты интересов в споре с Филиппинами

В КНР заявили о решительных мерах для защиты интересов в споре с Филиппинами Китай ответит принятием решительных мер для защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов.
Другие страны
24 марта 2024 г. 15:41
В КНР заявили о решительных мерах для защиты интересов в споре с Филиппинами

Китай ответит принятием решительных мер для защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Если Филиппины продолжат оспаривать позицию китайской стороны, Китай ответит принятием решительных мер для защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства.

Пекин рассматривает как провокацию заход филиппинских судов снабжения и кораблей береговой охраны в спорную акваторию рифа Жэньай (Аюнгин) в Южно-Китайском море.

Ранее Вооруженные силы Филиппин сообщили, что корабли береговой охраны КНР применили водометы против филиппинских судов снабжения в районе спорной отмели в Южно-Китайском море.

КНР ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

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