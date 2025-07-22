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В КНР заявили о готовности сыграть позитивную роль в решении иранского вопроса

В КНР заявили о готовности сыграть позитивную роль в решении иранского вопроса Китай поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии и готов внести вклад в урегулирование иранской ядерной проблемы.
Другие страны
22 июля 2025 г. 05:55
В КНР заявили о готовности сыграть позитивную роль в решении иранского вопроса

Китай поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии и готов внести вклад в урегулирование иранской ядерной проблемы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Необходимо продолжать урегулирование ядерной проблемы Ирана политическими и дипломатическими методами, - приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства слова Ма Чжаосюя, который 21 июля провел телефонный разговор с начальником управления по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони. - Необходимо гарантировать право иранской стороны на мирное использование атомной энергии. Китай готов и впредь играть в этом вопросе позитивную и конструктивную роль".

Как уточнил замминистра иностранных дел КНР, все заинтересованные стороны должны в кратчайшие сроки возобновить диалог и переговоры, чтобы не допустить обострения ситуации. Ма Чжаосюй и Мондолони условились поддерживать тесные контакты по соответствующим вопросам.

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