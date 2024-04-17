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В КНР заявили, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море

В КНР заявили, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море Вашингтон должен считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 07:33
В КНР заявили, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море

Вашингтон должен считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Нынешняя ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильна, и страны региона обладают волей, мудростью и способностями, чтобы решать региональные проблемы, - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводятся на сайте ведомства. - США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море".

Дун Цзюнь отметил, что лидеры Китая и США привержены стабилизации и улучшению двусторонних отношений. Министр указал, что военные Китая и США должны найти способ ладить друг с другом, постепенно накапливать взаимное доверие, выстроить отношения, основанные на отказе от конфронтации и прагматичном сотрудничестве.

Разговор между Дун Цзюнем и Остином состоялся по видеосвязи. Это был первый контакт глав Минобороны двух стран после приостановки военного диалога в связи с поездкой в 2022 году на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США, которым тогда была Нэнси Пелоси.

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