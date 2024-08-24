В КНР заявили, что США должны прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем

США должны немедленно прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем, этот вопрос является "первой красной линией" в китайско-американских отношениях.

США должны немедленно прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем, этот вопрос является "первой красной линией" в китайско-американских отношениях.

Как передает Report , об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Представитель дипмиссии подчеркнул, что Китай "выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем".

"Тайваньский вопрос лежит в основе интересов Китая и представляет собой первую красную линию в китайско-американских отношениях", - заявил дипломат, комментируя высказывания представителя американской администрации высокого ранга о якобы необходимости "значимого диалога" материкового Китая с Тайванем.

"Мы призываем США придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, следовать обещаниям лидеров США не поддерживать "независимость Тайваня", немедленно прекратить официальное взаимодействие с Тайванем в любой форме и не идти дальше по этому неверному пути", - подчеркнули в посольстве КНР. Там напомнили, что принцип "одного Китая" является "условием и основой для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и США".

По словам представителя посольства, "международное сообщество давно признало, что Китай вносит вклад во всеобщий мир, развитие и международный порядок".

"Американской стороне следует исправить неверное восприятие Китая, отказаться от идей холодной войны и антагонизма и принять более конкретные меры во имя всеобщего мира, стабильности и развития", - указал дипломат.