В КНР заявили, что США должны прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем

США должны немедленно прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем, этот вопрос является "первой красной линией" в китайско-американских отношениях.
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Представитель дипмиссии подчеркнул, что Китай "выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем".
"Тайваньский вопрос лежит в основе интересов Китая и представляет собой первую красную линию в китайско-американских отношениях", - заявил дипломат, комментируя высказывания представителя американской администрации высокого ранга о якобы необходимости "значимого диалога" материкового Китая с Тайванем.
"Мы призываем США придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, следовать обещаниям лидеров США не поддерживать "независимость Тайваня", немедленно прекратить официальное взаимодействие с Тайванем в любой форме и не идти дальше по этому неверному пути", - подчеркнули в посольстве КНР. Там напомнили, что принцип "одного Китая" является "условием и основой для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и США".
По словам представителя посольства, "международное сообщество давно признало, что Китай вносит вклад во всеобщий мир, развитие и международный порядок".
"Американской стороне следует исправить неверное восприятие Китая, отказаться от идей холодной войны и антагонизма и принять более конкретные меры во имя всеобщего мира, стабильности и развития", - указал дипломат.